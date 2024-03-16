В МИД России предупредили Армению о последствиях антироссийского курса

Министерство иностранных дел России в ходе обсуждения с армянскими коллегами предупредило политическое руководство страны о рисках проведения антироссийской политики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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