Hill: Трамп сможет противостоять РФ в Европе, избегая прямой конфронтации

Старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм в беседе с изданием The Hill заявил, что политика избранного президента США Дональда Трампа будет характеризоваться сдержанностью, но будет включать противодействие влиянию ключевых конкурентов Вашингтона, включая Россию, Китай и Иран.
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