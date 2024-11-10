Hill: Трамп сможет противостоять РФ в Европе, избегая прямой конфронтации

Старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм в беседе с изданием The Hill заявил, что политика избранного президента США Дональда Трампа будет характеризоваться сдержанностью, но будет включать противодействие влиянию ключевых конкурентов Вашингтона, включая Россию, Китай и Иран.