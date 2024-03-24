Модные правила на каждый день

Крутая fashion-комбинация потребует от вас соблюдения нескольких условий: вещей, в которых вам комфортно, ярких аксессуаров, отличного настроения и тонкостей, которые укажут, что каждая деталь вашего образа тщательно продумана.
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