Чиновница мэрии Копейска ответит в суде за халатность, приведшую к гибели пенсионерки

Чиновница, пренебрегшая обследованием опасного дерева, предстанет перед судом в Копейске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Копейска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования городской администрации, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.