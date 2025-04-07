Чиновница мэрии Копейска ответит в суде за халатность, приведшую к гибели пенсионерки

Чиновница, пренебрегшая обследованием опасного дерева, предстанет перед судом в Копейске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Копейска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования городской администрации, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
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