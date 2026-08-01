Премьера кроссвэна Dongfeng Forthing V6: просторный салон и автопилот от Huawei

Согласно официальному заявлению, продажи нового Dongfeng Forthing V6 стартуют восьмого августа. Цены пока не объявлены, но китайская компания ранее сообщила, что кроссвэн будет стоить дешевле 150 000 юаней, что в пересчете по текущему курсу ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии