Семья из Татарстана стала победителем Всероссийского «Марафона семейного чтения»

Фото: пресс-служба федерального проекта «Читай с детьми» Семья из села Костенеево Елабужского района Татарстана вошла в число победителей Всероссийского «Марафона семейного чтения», собравшего 2158 заявок из 76 регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии