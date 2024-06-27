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Царьград

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В Пермском крае вводят новую выплату для детей участников СВО

В Пермском крае вводят новую выплату для детей участников СВО

Выплата будет доступна для тех семей, чьи дети родились начиная с 1 января 2024 годаПравительство Пермского края объявило о введении новой социальной выплаты для семей участников специальной военной операции.

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