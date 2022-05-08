Суп харчо - классический рецепт

Ингредиенты: ⠀ говядина на кости или мякоть – 500 грамм рис – 250 грамм (чуть больше стакана) лук репчатый – 200-250 грамм ( 2 луковицы) чеснок – 3 – 4 зубчика соус ткемали (классический) – 150 грамм грецкие орехи – 100 грамм томатная паста 1 столовая ложка хмели-сунели – 2 чайные ложки красный перец – 1 чайная ложка перец горошком – 5-6 штук зелень укроп или кинза – по вкусу соль – 2 – 3 чайные ложки ⠀ Приготовление: ⠀ Говядину моем, нарезаем небольшими кусочками, заливаем тремя литрами воды и ставим варить.