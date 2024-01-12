Тепло подвели по центральным коммуникациям еще к 10 домам.К вечеру четверга в подмосковном Климовске восстановили отопление еще в 14 домах, тепло подвели еще к 10, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в своем тг-канале.