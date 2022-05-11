Семья Охлопковых стала самой богатой четой в правительстве ХМАО

Семья первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова стала самой успешной среди коллег в 2021 году – доход четы составил 128 млн рублей.
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