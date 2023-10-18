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Российский спутник «Луч/Олимп» следует за западными системами на орбите

Как и его предшественник, запущенный почти десять лет назад, второй российский спутник «Луч/Олимп» преследует западные спутники на геосинхронной околоземной орбите (ГЕО), по словам наблюдателей за космическим пространством из частного сектора.

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