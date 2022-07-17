SPLETNIK

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Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына

Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына

Совсем недавно Мария Шарапова стала мамой: предположительно, это произошло еще 1 июля — тогда 35-летняя теннисистка обновила статус в инстаграме*, написав: "Мама".

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