Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика

29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу через водную или другую преграду, но всегда изощряются в поиске оригинального конструктивного решения.
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