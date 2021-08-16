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Вся грантоедская рать взвыла – агентов Запада выметают из России

Вся грантоедская рать взвыла – агентов Запада выметают из России

Чем ближе сентябрьские парламентские выборы в России, тем активнее становится грантоедская рать НКО.

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Елена Котенева
Гнать всех пинками, а навольнят выискивать и отправлять в места для работы на пользу России.Враг не пройдет-победа будет за Россией!
Светлана Митленко
Будет. Обязательно будет. Если народ сплотится и станет плечом к плечу. Наша беда как раз в том, что пока не грянет и не настучит по голове мы и не думаем о сплоченности.
сергей отказ от доллара и срочно
а что колымы нет ? или на севере людей перебор ? так почему Власть власть не употребит ? я так понимаю во Власти очень много влиятельных уродов которые не позволяют , чистить Власть нужно !
Anatoli Ryabenko
На халявные деньги всегда найдутся любители, которым наплевать на характер работы: положительная она или вредительская. Отрадно, что наконец спецслужбы России за двадцать лет тихого сопения начали наводить элементарный порядок и пресекать в общественной деятельности всяких подготовленных иностранными службами политтехнологов: явную контру (врагов России). Надо взять под строгий контроль подобное вредительству гастроли всяких залётных из-за рубежа артистов, едущих в Россию срубить себе бабки и пропагандировать чуждое российскому менталитету зарубежные моральные гадости.
Борис Осипов
Нина Шалева
Давно пора! Давно ждем светлых времен! Нам еще гадов не хватает при тяжкой жизни глобализации и наплыва мигрантов. Мигрантов нужно тоже гнать. Мы пока к ним не готовы.

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