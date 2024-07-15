34% туляков поддерживают запрет движения чайлдфри в России

С инициативой о запрете движения чайлдфри в России выступили депутаты Госдумы. В частности, член комитета Государственной Думы по безопасности Бийсултан Хамзаев с соответствующим предложением обратился в Министерство юстиции.
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