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34% туляков поддерживают запрет движения чайлдфри в России

34% туляков поддерживают запрет движения чайлдфри в России

С инициативой о запрете движения чайлдфри в России выступили депутаты Госдумы. В частности, член комитета Государственной Думы по безопасности Бийсултан Хамзаев с соответствующим предложением обратился в Министерство юстиции.

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