Гастарбайтеры с палками погнали депутата Госдумы. Доколе терпеть?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
видимо им за это платят
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5 час.
Александр Павлов
Наше государство платит. В виде социальных пособий и выплат, предназначенных не для них и собранные не ими.
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4 час.
ALEKSANDR LIS
Что Господа депутаты приуныли-Вас еще из Ваших лимузинов мигранты не вытаскивают на избиение-погодите-скоро будут-Вы молча не замечайте проблемы-скоро эти иноверцы начнут охоту на Ваши семьи!
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1 час.

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