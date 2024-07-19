Царьград "Депутат молодец. Мигрант - нет": Баширов поднял острый вопрос после нападения на Матвеева Фото: freepik.
Гастарбайтеры с палками погнали депутата Госдумы. Доколе терпеть?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
видимо им за это платят
Ответить
5 час.
Александр Павлов
Наше государство платит. В виде социальных пособий и выплат, предназначенных не для них и собранные не ими.
Ответить
4 час.
ALEKSANDR LIS
Что Господа депутаты приуныли-Вас еще из Ваших лимузинов мигранты не вытаскивают на избиение-погодите-скоро будут-Вы молча не замечайте проблемы-скоро эти иноверцы начнут охоту на Ваши семьи!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии