Пакетт может получить спортивное гражданство России в межсезонье

Об этом сообщает «Чемпионат». Канадец дебютировал в КХЛ в 2022 году в составе минского «Динамо». В сезоне-2023/2024 Седрик Пакетт провел 57 матчей в регулярном чемпионате за московское «Динамо» и набрал 35 (22+13) очков.
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