НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пакетт может получить спортивное гражданство России в межсезонье

Об этом сообщает «Чемпионат».  Канадец дебютировал в КХЛ в 2022 году в составе минского «Динамо». В сезоне-2023/2024 Седрик Пакетт провел 57 матчей в регулярном чемпионате за московское «Динамо» и набрал 35 (22+13) очков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх