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Мужская сперма: 11 занимательных фактов, которые вас удивят

Мужская сперма: 11 занимательных фактов, которые вас удивят

Интимные отношения и все, что с ними связано сегодня обсуждаются во всех женских компаниях и коллективах, но вот, что касается такого вопроса, как что такое мужская сперма и как она себя ведет в мужском и женском организме, знают далеко не все.

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