Мужская сперма: 11 занимательных фактов, которые вас удивят

Интимные отношения и все, что с ними связано сегодня обсуждаются во всех женских компаниях и коллективах, но вот, что касается такого вопроса, как что такое мужская сперма и как она себя ведет в мужском и женском организме, знают далеко не все.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии