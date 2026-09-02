20 фотографий, которые доказывают, что борода может изменить мужчину до неузнаваемости

2 сентября отмечается необычный праздник — День бороды. Многие утверждают, что борода способна кардинально изменить внешность мужчины, добавив ему харизмы или, наоборот, скрыв недостатки.
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