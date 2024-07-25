Венгрия и Словакия призвали ЕК отреагировать на остановку Киевом транзита нефти

Венгерское и словацкое правительства обратились к Европейской Комиссии призывом в сжатые сроки решить, как решить проблему с нежеланием киевского режима содействовать транзитному ввозу на территорию держав нефти из Российской Федерации.
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