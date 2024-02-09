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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников над четырьмя регионами

В ночь на пятницу российские средства ПВО перехватили или уничтожили 19 беспилотников над территориями Краснодарского края, Брянской, Курской и Орловской областей, а также над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

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