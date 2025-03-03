Патруль Росгвардии не дал лихачу, севшему за руль «Ниссана» пьяным, скрыться на заснеженных улицах Кировского района Петербурга.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Патруль Росгвардии не дал лихачу, севшему за руль «Ниссана» пьяным, скрыться на заснеженных улицах Кировского района Петербурга.