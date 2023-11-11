Захарова: обвинения G7 в «незаконном» сотрудничестве России и КНДР голословны

Обвинения «коллективного Запада» о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление стран G7 по итогам … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии