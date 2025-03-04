Десятки домов и соцобъектов остались без отопления в Рязани 4 марта

Ограничения связаны с необходимостью ремонтных работ на регуляторе давления. До 14:00 отопления не будет на улицах Дружной в домах №№3, 11, 11а, 11б, 13, 14, 16, 16к1; Качевская в домах №№ 15/1, 15/2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 30, 32, 34, 34к1, 34к2, 34к3, 34к4, 34к5, 36, 36к1; Предзаводская в домах №№ 1а, 1/11, 2/9, 4/10, 6а, 7, 8, 10а, 12/9; Посёлковая в домах №№ 1к1, 3, 4, 5, 5к1, 7, 8, 13, 14, 14а.