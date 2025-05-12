Экс-советник Болтон: Путин находится в очень сильном положении на переговорах

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин, несмотря на все санкции против его страны, все еще находится в очень сильном положении по переговорам на Украине.
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