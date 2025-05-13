В Мурмине не будет света 14 мая на четырёх улицах

Ограничение связано с капремонтом ТП-1041. Электричества не будет с 5:00 до 20:00 на улицах Колхозная в домах №№ с 49 по 77; Новая Садовая в домах №№ 1-13а, 2-12; Верхне-Садовая б/н – магазины ЧП Юдина, Ремизова, Дмитриева и Сельских Строителей на участках малоэтажной застройки.