Классическая история интернет-ваххабита с развитым геном осторожности

Некий Исламхон Гафурбеков (судя по флагу, мигрант из Таджикистана), который живёт в Москве, разместил у себя на странице в Одноклассниках вот такой статус:«где неруские в москве там руские на коленях» (орфография и пунктуация сохранены).
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