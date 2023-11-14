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Классическая история интернет-ваххабита с развитым геном осторожности

Некий Исламхон Гафурбеков (судя по флагу, мигрант из Таджикистана), который живёт в Москве, разместил у себя на странице в Одноклассниках вот такой статус:«где неруские в москве там руские на коленях» (орфография и пунктуация сохранены).

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