Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту получения травм девушкой во время катания на аттракционе в Республике Дагестан

В селе Матлас Хунзахского района индивидуальный предприниматель открыл аттракцион «Зиплайн». Во время катания мужчина, не дождавшись отцепления с аттракциона 23-летней девушки, запустил по канату следующего человека, в результате чего произошло столкновение, в ходе которого девушка получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.