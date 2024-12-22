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Власти Казани заявили, что при атаке дронов около 30 укрытий были недоступны

Власти Казани заявили, что при атаке дронов около 30 укрытий были недоступны

Укрытия оказались недоступны по 30 адресам во время атаки беспилотников на Казань. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин в ходе оперативного совещания, передает ТАСС.

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