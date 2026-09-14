Ямаль претендует на "Золотой мяч": назван топ-30 претендентов

Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль номинирован на "Золотой мяч" и премию лучшему молодому игроку. В сезоне-2025/26 он забил 24 мяча и стал чемпионом Испании, также помог сборной выиграть чемпионат мира 2026 года.