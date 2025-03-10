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«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью в матче Серии А

«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью в матче Серии А

В Риме завершился матч 28-го тура Серии А.В Риме завершился матч 28-го тура Серии А. «Лацио» принимал «Удинезе» и довольствовался ничьей (1:1).

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