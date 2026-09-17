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Аргументы и Факты

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Лукашенко допустил, что без России Белоруссию ожидал бы украинский сценарий

Лукашенко допустил, что без России Белоруссию ожидал бы украинский сценарий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году предпринимались попытки «оторвать» республику от России, и, если бы они увенчались успехом, в стране мог бы разразиться кризис, аналогичный тому, что сейчас происходит на Украине.

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