Бюджет Астраханской области-2024: 16 млрд на развитие экономики

Национальная экономика - одна из основных статей расходов бюджета Астраханской области 2024 года, одобренного накануне в первом чтении на заседании региональной думы под председательством спикера Игоря Мартынова.
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