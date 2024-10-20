Две привычки в гостях выдают низкий интеллект, и хозяева будут только рады вашему уходу Ольга ВайленкоВопрос о том, как вести себя в гостях, становится особенно актуальным в современном обществе, где культурные нормы и правила этикета играют значительную роль в социальных взаимодействиях.