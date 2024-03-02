Чернышенко рассказал о разработке российского аналога симулятора FIFA

ТАСС/Артем Геодакян Разработка российского аналога футбольного симулятора FIFA уже ведется, за нее отвечает корпорация "Газпром", рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2 марта.
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