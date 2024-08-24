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Калужские новости

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Жара сохранится в Калужской области до конца августа

Жара сохранится в Калужской области до конца августа

Как прогнозируют синоптики, лето задержится в Калужской области еще как минимум на недельку. По крайней мере, ближайшие выходные будут такими же теплыми и солнечнымиКак прогнозируют синоптики, лето задержится в Калужской области еще как минимум на недельку.

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