Жара сохранится в Калужской области до конца августа

Как прогнозируют синоптики, лето задержится в Калужской области еще как минимум на недельку. По крайней мере, ближайшие выходные будут такими же теплыми и солнечнымиКак прогнозируют синоптики, лето задержится в Калужской области еще как минимум на недельку.
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