В Нижегородской области заметили сбежавшего из загона верблюда

В Нижегородской области произошел инцидент с бегством верблюда по имени Вадик. Животное, известное своей пугливостью и стремлением к свободе, сбежало из загона у Круглого озера в Бору и было замечено на трассе.
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