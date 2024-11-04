Что ждёт каждый знак зодиака на неделе с 4 по 10 ноября Татьяна СергееваЭта неделя обещает быть поистине волшебной, полна неожиданных поворотов и ярких эмоций! Знаменитая участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказывает, что каждый знак зодиака столкнётся с уникальными событиями, которые могут изменить привычный ход жизни.