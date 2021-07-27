В России за отказ вакцинироваться будут отстранять от работы

Работодатели будут обязаны отстранять сотрудников от работы без сохранения зарплаты за отказ ванцинироваться от COVID, сообщает администрация Читы в официальном telegram-канале со ссылкой на совместные рекомендации Минтруда РФ и Роспотребнадзора.
Работодатели будут обязаны отстранять сотрудников от работы без сохранения зарплаты за отказ ванцинироваться от COVID, сообщает администрация Читы в официальном telegram-канале со ссылкой на совместные рекомендации Минтруда РФ и Роспотребнадзора.
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