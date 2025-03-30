Источники подтвердили большие проблемы в браке Биберов

Джастин Бибер настолько сильно испытывает страх перед тем, что его тайное прошлое с обвиняемым в извращении сексе Шоном "Дидди" Комбсом выйдет на поверхность, что это серьезно подорвало его здоровье – как физическое, так и ментальное.