Суд признал банкротом завод в Кыштыме с долгом 121 млн

Арбитражный суд Челябинской области признал АО «Кыштымское машиностроительное объединение» банкротом и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев, назначив управляющим Григория Варшавского.
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