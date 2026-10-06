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Царьград

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Суд признал банкротом завод в Кыштыме с долгом 121 млн

Суд признал банкротом завод в Кыштыме с долгом 121 млн

Арбитражный суд Челябинской области признал АО «Кыштымское машиностроительное объединение» банкротом и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев, назначив управляющим Григория Варшавского.

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