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Экс-хавбек ЦСКА Дуду о знании русского: «Немного помню: «Привет», «Как дела?», «Где магазин?» Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу»

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