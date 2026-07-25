«Гибнет генофонд»: Токаев предложил Путину заморозить конфликт на Украине

В ходе встречи в Омске с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность заморозки украинского конфликта с возвращением к доработанной стамбульской формуле урегулирования.
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