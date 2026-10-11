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Украинская энергетика потрескивает

Украинская энергетика потрескивает

Последний план Киева по победе над Россией состоял из трёх пунктов:1. Надёжно защитить электростанции от русских дронов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

"Бетонное укрытие" для ТЭЦ - это чушь. Укрепить какие-то трансформаторы можно, главное организовать ПВО, если есть средства для поражения турбореактивных БпЛА.
Показали что можем "срезать" вышки с высоковольтными проводами - это уже серьёзно. Пойдут ли на переговоры о запрете ударов по энергетическим объектам и на каких условиях, кто будет гарантом?

Профиль пользователя Геннадий Сытник
Геннадий Сытник

А что, нормальная статья, только публиковать её надо исключительно в России, а не в общем доступе. У нас, например, в пятницу, в 20.50, хохлы завалили ЛЭП и сожгли высоковольтный трансформатор. На нескольких посёлках света нет до сих пор. Обещают к вторнику успеть сделать. Така хуйня, малятки.

Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотаревизменено

Нда... Зелю "валить" нельзя ни в коем случае! Он еще не ВСЁ разрушил в БандероЖОПии! И в Гей-ропе пока еще многое осталось "не охвачено"! Еще годик-другой - и, глядишь, потянет на Героя России (за особые /тайные!/ заслуги перед Отечеством)!

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орловизменено

ВВП разное по структуре... Коньяком за миллион рублей или сумочками Гуччи бреши не закроешь...Вроде ВВП есть, а вроде и нет... Когда на чаши весов поставишь...