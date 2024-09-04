Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ? ЗНАЛ ЛИ ЕЛЬЦИН?

ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ? ЗНАЛ ЛИ ЕЛЬЦИН?

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Комментарии
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Ингерман Ланская
чем сопливее щенок, тем больше он знает про сталена и про совок.... егешное красно-коричневое отродье!!!
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12 час.
Ингерман Ланская
ну не только же недо семинаристам портки в кремле протирать...
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12 час.
Игорь Костоглод
Если в США есть глубинное государство, то и у нас должно быть. Думаю, что есть.
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8 час.

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