ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ? ЗНАЛ ЛИ ЕЛЬЦИН? М.С. Горбачев: «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми.
ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ? ЗНАЛ ЛИ ЕЛЬЦИН?
Комментарии
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Ингерман Ланская
чем сопливее щенок, тем больше он знает про сталена и про совок.... егешное красно-коричневое отродье!!!
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12 час.
Ингерман Ланская
ну не только же недо семинаристам портки в кремле протирать...
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12 час.
Игорь Костоглод
Если в США есть глубинное государство, то и у нас должно быть. Думаю, что есть.
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8 час.
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