Украина: По меньшей мере четыре человека погибли, 15 получили ранения и несколько зданий были повреждены по всему Киеву, в том числе в Шевченковском, Соломянском, Голосеевском и Дарницком районах, ранним утром по местному времени в результате обстрелов российских баллистических ракет.
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