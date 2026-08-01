Украина: По меньшей мере четыре человека погибли, 15 получили ранения и несколько зданий были повреждены по всему Киеву, в том числе в Шевченковском, Соломянском, Голосеевском и Дарницком районах, ранним утром по местному времени в результате обстрелов российских баллистических ракет.