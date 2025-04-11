Как минимум 29 палестинцев за сутки погибли из-за ударов ЦАХАЛ по Газе

В секторе Газ а за минувшие сутки из-за обстрелов израильской армии погибли 29 палестинцев. Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилую застройку в районе Эш-Шуджаия в восточной части города Газа.
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