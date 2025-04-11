Как минимум 29 палестинцев за сутки погибли из-за ударов ЦАХАЛ по Газе

Страна и люди

В секторе Газ а за минувшие сутки из-за обстрелов израильской армии погибли 29 палестинцев. Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилую застройку в районе Эш-Шуджаия в восточной части города Газа.