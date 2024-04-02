Жена Костомарова Домнина рассказала о шутках после ампутации у фигуриста

Бронзовая призерка Олимпийских игр - 2010, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина в "Шоу Воли" рассказала, какие шутки появились в окружении их семьи после того, как фигурист перенес несколько операций по ампутации конечностей.