Жена Костомарова Домнина рассказала о шутках после ампутации у фигуриста

Бронзовая призерка Олимпийских игр - 2010, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина в "Шоу Воли" рассказала, какие шутки появились в окружении их семьи после того, как фигурист перенес несколько операций по ампутации конечностей.
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