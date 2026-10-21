Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что предоставление игрового времени молодым российским футболистам за счет лимита на легионеров не гарантирует прогресс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым