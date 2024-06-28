Дебаты перед предстоящими выборами в США: и Байден, и Трамп отвергают план Путина

Только в этом они и сошлись. А в остальном. Трамп призвал демократа пройти IQ-тест. Байден похвастался своим мастерством в гольфе и объявил оппонента «уголовником»Первые дебаты президентской гонки в США были одновременно экстраординарными, так как прошли на три месяца раньше, чем когда-либо в истории, и экстраординарно обыденными.